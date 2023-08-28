حادث خطير.. مصرع شخصين بسبب تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية فلوريدا

أفاد موقع ABC الأمريكي، نقلا عن مسؤولون، أن شخصين لقوا مصرعهم بسبب تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لمكتب بروارد شريف للإنقاذ من الحرائق فوق مجمع سكني صغير في بومبانو بيتش بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية صباح يوم الاثنين.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في فلوريدا، إنه كان هناك 3 أشخاص على متن الطائرة وقت تحطمها، حيث لقي شخص مصرعه والثاني توفي على الأرض.

وتم نقل الشخصين إلى المستشفى بعد تحطم مروحية إنقاذ الحرائق التابعة لمكتب بروارد شريف في بومبانو بيتش، فلوريدا.

وتحطمت مروحية الإنقاذ من الحرائق التابعة لمكتب شريف بروارد في شاطئ بومبانو.

وقال مسؤولون في وقت سابق، إن اثنين من أفراد طاقم المروحية واثنين من المدنيين على الأرض نقلوا إلى المستشفى، ويعتقد أنهم جميعا في حالة جيدة.

وقال المسؤولون إن مروحية الإنقاذ كانت متوجهة إلى مكان الحادث في شمال لودرديل وقت وقوع الحادث، حيث يقع شاطئ بومبانو على بعد حوالي 40 ميلاً شمال ميامي.