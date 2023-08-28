بعد الانتقادات الشديدة.. أول تعليق من صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى

تصدر الدكتور أحمد حجازي، صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن مستخدما العود والموسيقى، وسط حالة من الغضب الشديد من المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب هذا الفيديو، الذي لاقى انتشارا واسعا خلال الساعات الماضية.

تعليق مثير من صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى

ونال صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى انتقادات لاذعة من خلال التعليقات المختلفة على كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط غضب قوي جدا، وانتقادات كبيرة له بسبب هذا الفيديو، إذ طالبه البعض بضرورة التوبة، فيما طالبه البعض الآخر بضرورة مسح الفيديو واحترام كتاب الله بدلا من محاولة ركوب التريند.

وحرص الدكتور أحمد حجازي، صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى، على الرد على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها طيلة الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما وجد أن مقطع الفيديو الخاص به نال غضب واسع عبر "السوشيال ميديا".

وقال "حجازي"، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، إنه يدرس علم المقامات منذ أكثر من 25 سنة، وتخصصه هو تأثير الموسيقى على الروح، "كل شيء في الدنيا له ميزان وله علم، وفوق كل ذي علم عليم، عشان حضرتك في إيه في القرآن بتقول (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ)".

وواصل: "لازم كل شيء يكون له وزن، والقرآن له وزن عظيم جدا جدا، وهنا الصوت البشري عبارة عن غشائيين هلاميين بيتحركوا في الحنجرة بينتجوا الاهتزازات الصوتية اللي بنتكلم بيها دلوقتي، فلما يجي شيخ يتعلم لازم يبقى فيه حاجة تسنده".

واستكمل، أن الصوت هو طبيعة بشرية يجب أن يكون هناك أمور تقنية، "كإني بعمل علاج طبيعي للصوت أو بعلمه إزاي يمشي في مسارات موسيقية، وعشان ميبقاش ارتجال، لازم يبقى فيه آلة تسندني يا إما عود أو بيانو، عشان توري أشرح للناس المتدرب أو الطالب اللي قدامي إزاي هيبتدي".

وأسهب: "لو جينا اتكلمنا على إمام القراء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان بيعزف عود".