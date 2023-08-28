الري تكشف مفاجأة بشأن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

كشف الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور محمد غانم، المتحد باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشان مفاوضات سهد النهضة".

وأضاف: "لم نشهد أي تغير ملموس من الجانب الأثيوبي"، لافتا: "مصر قدمت العديد من المقترحات خلال فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن السد الإثيوبي"، مؤكدا: "إثيوبيا لم تغير موقفها بشأن سد النهضة".

وأشار الدكتور محمد غانم، المتحد باسم وزارة الموارد المائية والري،: "مصر قدمت مقترحات فنية جديدة بشأن السد الإثيوبي.. ومصر تسعى لمراعات الأطراف الثلاث في أزمة سد النهضة"، موضحا: "مصر والسودان مصالحهم مشتركة وواحدة".

وتابع: "كل دولة تعرض شواغلها في المفاوضات بشأن السد، وسيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات في النصف الأخير من شهر سبتمبر وستكون في أديس أبابا".

واسترسل الدكتور محمد غانم، المتحد باسم وزارة الموارد المائية والري،: "مصر مستمرة في جولات المفاوضات، ونتمنى أن يكون هناك إيجابية من الجانب الأثيوبي في المفاوضات خلال الجولة المقبلة".



وأكد الدكتور محمد غانم، المتحد باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر ترغب في حصول إثيوبيا على حقها في التنمية والتطوير ولكن بدون الإضرار بمصالحنا، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على ثوابت وهي الحفاظ على حقها المائي.

