قرار عاجل من البنتاجون استعدادا لمواجهة الصين

قال البنتاجون، اليوم الإثنين، إنه سينشر آلاف المسيرات الأمريكية خلال العامين المقبلين لمواجهة الصين.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن هذا الاجراء جاء نتيجة للتفوق العددي للصين في الأفراد والمعدات.

ومن جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس في مؤتمر للتكنولوجيا العسكرية في واشنطن إن الميزة الرئيسية لبكين هي "الكتلة: المزيد من السفن. المزيد من الصواريخ. المزيد من الأشخاص".

وتزعم أمريكا أن الصين هي التحدي الأكبر لها خاصة فيما يتعلق بمحاولات الصين لفرض هيمنتها علي جزيرة تايوان.فالصين تعتبر تايوان جزء من أراضيها، و ولديها رغبة كبيرة لاستردادها، حتي وإن لزم الأمر استخدام القوة.