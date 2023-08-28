بـ 744 مليون دولار .. XPeng الصينية تستحوذ على وحدة «Didi» للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة Xpeng الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربية إنها ستشتري وحدة أعمال تطوير السيارات الكهربية التابعة لشركة Didi، وذلك ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 744 مليون دولار.

وبحسب تقرير من وكالة "رويترز" فإن أسهم شركة Xpeng - وهي إحدى الشركات الناشئة في الصين- قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسهمها، حيث تكبدت الشركة خسائر وصلت في الوقت الحالي لـ 11٪ في تداول بورصة هونج كونج نتيجة الأخبار التي تأتي في أعقاب بيع حصة لـ فولكس فاجن الألمانية والشراكة معها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Xpeng، شياو بنج، بأن لشراكة مع Didi ستحقق مجموعة مجموعة من الأهداف في مجال الابتكار وإدارة سلسلة التوريد، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج وخفض التكاليف.

وأضاف “بنج” أن Xpeng باعتبارها شركة ناشئة للسيارات الكهربائية، “فإننا لسنا ماهرين مثل شركات صناعة السيارات الكبيرة مثل فولكس فاجن من حيث الحجم وإدارة التكلفة”.

وتهدف شراكة Xpeng مع Didi إلى إطلاق طراز من الفئة A العام المقبل تحت علامة تجارية جديدة ضمن مشروع يسمى MONA، والذي سيتم تسعيره في فئة الأسعار البالغة حوالي 20 ألف دولار.

وأشار “بنج” إلى أنه سيتم بيع السيارة أيضًا لعملاء التجزئة ويتوقع مبيعات لا تقل عن 100 ألف سيارة MONA سنويًا.

وتشمل مجالات التعاون المحتملة بين الشركتين الشحن وسيارات الأجرة الآلية والتطوير المشترك لسوق دولية، وفي الوقت ذاته تعمل Didi مع شركات صناعة السيارات الصينية لتطوير سيارة أجرة آلية تهدف إلى وضعها في الخدمة بحلول عام 2025.

وتكافح شركة Xpeng، المدرجة أيضًا في في بوصة نيويورك، مع زيادة الخسائر وتراجع المبيعات وسط حرب أسعار على مستوى الصناعة بدأتها شركة Tesla “ تسلا” في يناير، حيث ارتفعت أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 8٪ في تداول ما قبل السوق.

وقال أحد المحللين لـ "رويترز" إنه بموجب الصفقة، ستكسب Didi حوالي 3.25٪ من Xpeng، مع إصدار شركة تصنيع السيارات الكهربائية أسهمًا بقيمة 64.03 دولارًا لكل منها، بقيمة إجمالية قدرها 474 مليون دولار، يمثل سعر العرض خصمًا بنسبة 1.7٪ على سعر الإغلاق يوم الجمعة.