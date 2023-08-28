إقبال كبير من المصطافين.. جهاز القرى السياحية يكشف حجم التطوير داخل جزيرة مارينا

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة وقرى الساحل الشمالي، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

وتحدث خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، عن حجم التطوير في قرى الساحل الشمالي، وجزيرة مارينا.

وقال خالد سرور في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “ 90 دقيقة ” المذاع على قناة “ المحور ”،:" تم العلم على تطوير وتنظيم العمل داخل جزيرة مارينا بالساحل الشمالي وأصبح هناك إقبال كبير من المصطافين على الجزيرة ".

وتابع خالد سرور :" كل المنشآت المتواجدة على جزيرة مارينا سهلة الفك والتركيب ويتم تركيبها مع دخول الصيف ".

وأكمل خالد سرور:" لدينا ممثلين من جهاز القرى السياحية لضمان استقرار الأوضاع داخل الجزيرة وضمان الحفاظ على الشكل الجمالي للجزيرة والتأكد من ملائمة الأنشطة الترفيهية ".

ولفت خالد سرور :" الأسعار داخل جزيرة مارينا ملائمة بشكل كبير ولا يوجد ارتفاع مبالغ فيه بالنسبة للأسعار ".