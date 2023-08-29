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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد خالد يقترب من 200 ألف مشاهدة لأغنيته «أحلى فرحة»

احمد خالد
احمد خالد

طرح المطرب الشاب أحمد خالد ، أغنية جديدة تحمل اسم “أحلى فرحة”، بعد تحقيق أغانيه السابقة ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وتعد اغنية "احلي فرحه" ، هى احدث اعمال المطرب الشاب أحمد خالد ، وهى من الحانه وكلماته وتوزيع هشام محمد .

وحققت الاغنية حوالي 177 الف مشاهدة واقتربت من 200 الف الاولي .

وتقول كلمات الأغنية الجديدة "احلي فرحه" ، " احلي فرحه الليلة وانت جنب مني خلاص، هات ايديك واحضني من غير أي خوف من الناس، احنا مع بعض ، عدينا الصعب، فضلنا ماشيين ـ صونا الوعد، احنا جامدين ، فضلنا ماشيين ، شوفنا ياما ، وادينا مع بعض " .

وكانت آخر أغاني الفنان احمد خالد، تحت اسم " مالناش نصيب (قولولي ازاي)" قد حصلت على ملايين المشاهدات وحققت نجاح كبير من خلال طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

يذكر ان المطرب الشاب أحمد خالد ، كان قد طرح العديد من الأغاني التي لاقت اعجاب الكثير من بينها " سيبانى لمين ، رسينى ، استهونت بيها ، مفيش رجوع، وجع الفراق " .

أحمد خالد احلي فرحه

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