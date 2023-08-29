عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مثيرة| جاكسون موليكا يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي.. وقصة الوكيل المزيف

صدى البلد

كشف جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، حقيقة ما تردد عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

قال جاكسون موليكا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " ما نُشر عني عن طريق وكيل يُدعى جيان ويلي نجوما بخصوص إمكانية انتقالي إلى الأهلي، غير صحيح".

أضاف: " جيان ويلي ليس الوكيل الخاص بي، وما نُشر على لسانه يخصه هو فقط، ولا أعلم بتلك المفاوضات".

واختتم: " لا أعلم بوجود مفاوضات مع الأهلي من الأساس، ووكيلي الحالي هو ديديه فيرناي، وأي أمور تخص مستقبلي ستكون من خلاله".

واستقر جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، على خطوة جس نبض إدارة فريق بشكتاش التركي لبحث إمكانية ضم المحترف الكونغولي جاكسون موليكا.

وكان النادي الأهلي قد حصل على موافقة في شهر يناير الماضي، من جانب جاكسون موليكا على خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء ولكن تعثرت المفاوضات لأسباب مالية.

أهلي الكونغولي جاكسون موليكا النادي الأهلي برنامج الريمونتادا بشكتاش التركي جاكسون موليكا صفوف النادي مفاوضات مع الأهلي يناير الماضي يكشف حقيقة نادي الأهلي فريق بشكتاش صفوف الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

ترشيحاتنا

السجن المشدد عقوبة كل موظف مصلحة ‏عمومية غير موضوع السندات بقصد التزوير

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق

بفارق 290 ألف جنيه .. السعر السوقي لـ ستروين C5 موديل 2023

خليه على تليفونك.. أرقام النجدة والإسعاف والمرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ