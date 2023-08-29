مفاجأة مثيرة| جاكسون موليكا يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي.. وقصة الوكيل المزيف

كشف جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، حقيقة ما تردد عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

قال جاكسون موليكا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " ما نُشر عني عن طريق وكيل يُدعى جيان ويلي نجوما بخصوص إمكانية انتقالي إلى الأهلي، غير صحيح".

أضاف: " جيان ويلي ليس الوكيل الخاص بي، وما نُشر على لسانه يخصه هو فقط، ولا أعلم بتلك المفاوضات".

واختتم: " لا أعلم بوجود مفاوضات مع الأهلي من الأساس، ووكيلي الحالي هو ديديه فيرناي، وأي أمور تخص مستقبلي ستكون من خلاله".

واستقر جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، على خطوة جس نبض إدارة فريق بشكتاش التركي لبحث إمكانية ضم المحترف الكونغولي جاكسون موليكا.

وكان النادي الأهلي قد حصل على موافقة في شهر يناير الماضي، من جانب جاكسون موليكا على خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء ولكن تعثرت المفاوضات لأسباب مالية.