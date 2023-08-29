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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نساند الأندية المصرية.. «البناني» يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

صدى البلد

علق عماد البناني، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة نادي الزمالك، على أنباء موافقته على تقسيط غرامة لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا.

وأشار البناني عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن "هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولم تحدث أي مناقشات في هذا الملف".

وأضاف: "لم نناقش أي ملفات تخص غرامة كهربا أو تجديد عقود حارس المرمى محمد صبحي وأحمد فتوح، أو رحيل زيزو".

وأوضح: "تم سداد مستحقات المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو بالكامل بجانب 4.5 مليون جنيه مستحقات للاعبي الفريق الأول".

وأردف: "خفضنا ديون الزمالك إلى 400 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت قد وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه".

وأتم قائلا: "تواصلنا مع الجهة الإدارية المختصة لتعيين هيئة قضائية لإدارة انعقاد الجمعية العمومية".

وأضاف البناني: "لم نناقش ملف التجديد لأحمد فتوح أو محمد صبحي أو ملف أحمد سيد زيزو لأن هناك ملفات أهم".

وأشار: "أنا أعتبر تواجدي في الزمالك هي مهمة وطنية في نادي الزمالك، ولم أفكر في الاعتذار عن عدم استكمال الفترة القادمة، حتى يتواجد مجلس إدارة جديد للزمالك".

وأتم: نساند جميع الأندية المصرية عندما تلعب باسم مصر.

وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد فعاقبه الفيفا بغرامة قدرها مليوني دولار مع فوائد 5% تضاف منذ رحيله عن النادي في يونيو 2019، حتى السداد.

وانتقل اللاعب إلى أفيس البرتغالي، في يوليو 2019، ثم فسخ عقده في ديسمبر من العام نفسه، وبعدها بأيام قليلة انتقل للأهلي مجانا.

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