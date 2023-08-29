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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع معلم وإصابة زوجته وابنتهما في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة معلم في منتصف العقد السادس من العُمر بينما اصيبت زوجته ونجلتهما؛ إثر انقلاب سيارتهم الملاكي بهم على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة اخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها بدورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود جثة ومصابتين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (حامد ع.ح.م- 55 سنة- معلم- ويقيم عمارات التأمين بأسوان)، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق؛ نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ.

كما أصيبت كلاً من:" زوجته المدعوة فاطمة ح.أ- 42 سنة- ربة منزل- باشتباه نزيف بالمخ، ونجلتهما المدعوة لقاء ح.ع.ح- 20 سنة- طالبة- بكدمات متفرقة بالجسم- ويقيمان بذات الناحية".

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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