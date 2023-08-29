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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطر أنواع السمنة ومؤشر لأمراض خطيرة.. استشاري يكشف أسباب ظهور الكرش

ارشيفية
ارشيفية

كشف الدكتور شريف أحمد حتة، استشاري الطب الوقائي و الصحة العامة، أسباب ظهور دهون البطن "الكرش" غير السمنة، و هي: القولون العصبي، الإمساك المزمن، تناول الطعام سريعا، مقاومة الأنسولين ، التوتر و الضغط النفسي و تناول المشروبات الغازية.

وأوضح شريف أحمد حتة، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن ظهور دهون البطن يمكن أن تكون مؤشر لأمراض أخرى، لافتا إلى أن ظهور دهون البطن أو الكرش يعتبر من أخطر أنواع السمنة، و التي تتكون نتيجة التعود على عادات غذائية سيئة، قلة المشي أو ممارسة أي نوع من الأنشطة  

و شدد، على خطورة تناول السكريات التي تسبب انتفاخ، موضحا أن هناك فرقا بين دهون البطن عند النساء و الرجال، منوها إلى أن السمنة تؤثر على المفاصل من حيث قدرتها على تحمل الوزن الزائد للجسم.

الأمراض التي يسببها الكرش

ونوه، إلى أن الكرش يمكن أن يؤدي إلى (أمراض الشرايين و القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، عسر الهضم و زيادة نسبة الأمراض المزمنة).

نصيحة لكبار السن

ونصح، على التقليل من كمية الأكل و نوعيته التي يتناولها الفرد كلما زاد عمره، نظرا لقلة معدل الحرق لدى الفرد مع كبر السن و عدم حركته، موجها نصيحة لكبار السن أن يقوموا بالمتابعة مع أطباء تغذية و طب مسنين.

  

 

دهون البطن الكرش السمنة المشروبات الغازية السكريات أمراض الشرايين و القلب الأمراض المزمنة

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