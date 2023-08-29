حفل مميز لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف الدولي

أحيا فريق "حافظ وبستان"، حفلًا موسيقيًا بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين.



قدم الفريق خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة، أبرزها "شيء لطيف"، و"بنتواعد"، و"ياللي طاير"، و"في أي مكان"، و"مشوار"، و"بكلمة"، وغيرها من أغاني الفريق المميزة.



يُعد فريق "حافظ وبستان" مشروعا موسيقيا للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان مجدي وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهما مستوحاة من خلفيتهما الفنية وأصلهما السكندري، بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين.



جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضا، كما يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

