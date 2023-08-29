محافظ القاهرة: العاصمة تمثل مركزا رئيسيا تاريخيا للحرف التراثية والصناعات التقليدية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تمثل مركزًا رئيسيًا تاريخياً للحرف التراثية والصناعات التقليدية بكافة أنواعها وتلعب تلك الحرف دوراً هاماً في رواج الاقتصاد المحلي للعاصمة، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة، كما تنتشر أماكن تجمعات الحرف التراثية التقليدية في عدة مناطق منها على سبيل المثال منطقة الفواخير لصناعة الفخار بمصر القديمة، والنحاسين بشارع المعز، والخيامية بمنطقة الدرب الأحمر، وصناعة الأخشاب التراثية بمنطقة باب الوزير، وصناعة الزجاج بمنطقة قايتباي وغيرها من المناطق والصناعات التراثية.



جاء ذلك خلال كلمة محافظ القاهرة في حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية ضمن إحتفالية اليونسكو بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى بحديقة الأزهر.



وفى بداية كلمته، عبر محافظ القاهرة عن سعادته بالتواجد مع هذا الجمع الذي يعمل على الحفاظ على تراثنا العريق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الراعي الأول للحرفيين والصناع المهرة الذين تزخر بهم مصر.. مؤكدًا وجوب حفظ هذا التراث وإحيائه وتدريب كوادره وإيصاله سالماً مزدهرًا إلى الأجيال القادمة بسبب قيمته الاقتصادية الحالية والمستقبلية المتنامية، بالإضافة لكونه يعمق الشعور بالانتماء إلى الوطن وتقاليده ونمط الحياة الذي توارثناه عبر الأجيال وشكل هويتنا المصرية الأصيلة.



وأكد محافظ القاهرة أن مصطلح "التراث الثقافي" قد تغير في مضمونه تغيرًا كبيرًا في العقود الأخيرة، بحيث أصبح لا يقتصر على المعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية والأثرية فحسب، وإنما يشمل أيضا التقاليد أو أشكال التعبير الحية الموروثة من أسلافنا والتي تداولتها الأجيال الواحد تلو الآخر وصولاً إلينا، مثل التقاليد الشفهية، والفنون الاستعراضية، والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والمناسبات الاحتفالية، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمعارف والمهارات في إنتاج الصناعات الحرفية التقليدية.



وأشار محافظ القاهرة الى أنه نظرًا لما تمتلكه القاهرة من إمكانيات وإبداعات حرفية تراثية متميزة اختارتها منظمة اليونسكو عام 2017 لتنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة لتكون من المدن الرئيسية في العالم لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة والأكثر استدامة وتعزيز الابتكار والإبداع، خاصة في مجال الحرف والتراث والفنون الشعبية.



وأوضح عبد العال أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، عززت الدولة من تلك الجهود الشاملة والمتكاملة في مجال تقديم الدعم وخلق فرص عمل للشباب خاصة في مجال الحرف التقليدية والصناعات التراثية فأطلقت مبادرة "أيادي مصر" بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، لإبراز المواهب وإحياء التراث .



وقال محافظ القاهرة إن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الثقافى غير المادي اليونسكو منذ 20 عاما، كما سجلت عدة عناصر من التراث غير المادي منها الخط العربي، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الأراجوز، والنسيج اليدوي، وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادي في نهاية العام الماضي هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر ..مشيرًا إلى أنه قد تم افتتاح "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة مؤخرًا.



وأضاف عبد العال أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بالتراث، فإننا نشهد اليوم اختتام مشروع عظیم سيسجله التاريخ باعتباره أول خطوات العمل الجاد والمثمر في طريق حفظ وصون التراث غير المادي بمصر على نحو يتماشى مع توجهات الدولة لإبراز وإظهار جمال مصر ومدى تحلي المصريين بأخلاقهم الأصيلة وحبهم لوطنهم ولتراثهم العريق الكائن والمتجذر في قلوبهم.



كما أكد محافظ القاهرة على أن الاحتفال أقيم لتكريم الحرفي المصري المعهود له بالدقة والاتقان والعمل الجاد منذ 5000 سنة وحتى الآن، وتأكيدًا على أهمية الحرف التراثية فى الاقتصاد المصري في ظل إقامة الجمهورية الجديدة التي لا تستثنى أو تقصى أحدًا من النسيج المجتمعي، ولتقديم الدعم اللازم للحرفي المصري العريق لإحياء مهنته واقامة نهضتنا الجديدة التي تعتبر امتدادًا لحضارتنا العريقة، وعلى وعد منا بأننا سوف نظل داعمين له بكل ما أوتينا من قوة حتى يعود لمجال الحرف التراثية قوة عهده وابداعه.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأمر لن يتوقف على الحرفي الماهر فقط بل نسعى عن طريق المشاريع الخضراء والذكية لاستقطاب جيل جديد من الشباب والاطفال وربات البيوت الفضليات للحاق بركاب النجاح والمشاركة في بناء حضارتنا الجديدة.



وكرم محافظ القاهرة، خلال الحفل، 15 من القائمين على المشروع.



شهد الاحتفالية الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو فى الدول العربية، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد بهي الدين العساسى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، شريف العريان مدير مؤسسة الأغاخان فى مصر ، وعدد من ممثلى منظمة اليونسكو وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية.



ويضم مشروع محافظة القاهرة لحصر الحرف التراثية الممول من اليونسكو عبر اتفاقية التراث غير المادي بمشاركة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية عدد 30 حرفة من بينها أشغال النحاس، أكلات الشارع، الاكسسوار، الايما، البامبو، الترزى البلدى، التطعيم بالصدف، الجزمجى، الحدادة، الحلواني، الحنة، الخيامية، الزجاج، الزنكوغراف، السجاد اليدوى، الشربتلى، الشفتشي، الطرابيشي، العقادة، العود، الفانوس، الفضة، القصبجي، المشغولات الخشبية، المنجد العربي، النجارة العربى، أوانى الومنيوم، تجليد الكتب، خرط الرخام ونقشه، صباغة الجلود.