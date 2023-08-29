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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص ومواصفات فائقة.. تعرف على أحدث هاتف من Nokia نوكيا

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C210

تتميز العلامة التجارية Nokia “نوكيا” بشهرة عالمية جبارة وسمعة طيبة نظرا لثقة المستخدمين في الهواتف التي تقدمها والتي تجمع بين المواصفات القوية التي تجعلها تتحمل لسنوات طويلة من الاستخدام بالإضافة إلى السعر المناسب التي يتوافق مع شراح كثيرة من المستخدمين. 

 

ومؤخرا أطلقت نوكيا هاتفها المميز Nokia C210 والذي يقدم عدد من الإمكانات الفائقة منها معالج قوي من شركة كوالكوم الامريكية، مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة جيدة  تبلغ سعتها 3000 مللي أمبير. 

 

ونعرض فيما يلي سعر ومواصفات هاتف نوكيا الأحدث Nokia C210 والذي تم إطلاقه في عدد من الأسواق العالمية، والمقرر أن يتم إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة في معظم الأسواق العالمية: 

 

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C210 

 

وجاء هاتف نوكيا Nokia C210 بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.3 بوصة مع جودة عرض HD وحماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ضد التلف والخدوش، مع هيكل معدني قوي ضد الصدمات ويحتمل الأعمال الشاقة، مع معيار IP52 ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة. 

 

ويقدم هاتف نوكيا  Nokia C210  كاميرا أساسية  بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED في الخلف ، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C210 بمعالج من نوع Snapdragon 662 من شركة كوالكوم  الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام ومساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت يمكن توسعتها حتى 512 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD. 

 

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C210 على بطارية تبلغ سعتها 3000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، كما يعمل الهاتف مع نظام التشغيل أندرويد 13، ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم وشبكة WiFi وبلوتوث. 

 

سعر هاتف نوكيا Nokia C210 

 

ويبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia C210 في السوق العالمية حوالي 109 دولار أمريكي، وهو سعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل بالإضافة إلى شرائح كثيرة من المستخدمين. 

 

   

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