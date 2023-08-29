سوزان حسن: عدت ثانوية عامة مرتين.. وابن عمتي كان وزير الإعلام

قالت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري السابق، إن بداية تدريبها و عملها بماسبيرو كانت مع الإعلامية الراحلة أماني ناشد، موضحة أنها قامت بإعادة ثانوية عامة مرتين لتصبح طبيبة و لكن مجموعها لم يساعدها على ذلك فقامت بدخول كلية التجارة و تخرجت منها.

وأوضحت سوزان حسن، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن وزير الإعلام كان ابن عمتها بذلك الوقت و رفض دخولها التليفزيون، معقبة: "قال لوالدي إزاي سوزي تروح التليفزيون"، و لكن بعد ذلك شاء القدر و ذهبت للتليفزيون من خلال القوى العاملة لتعمل بالشئون المالية و الإدارية.

كنت شبه سهير الإتربي

ونوهت، إلى أن الإعلامية نجوى عزام نصحتها بالتقديم في التليفزيون للعمل كمذيعة، قائلة: "كنت شبه سهير الإتربي في طريقة تقديمها"، خاتمة بنصيحة: "لو حبيت الحاجة اللي بتعملها هتكون ناجح".

