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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوزان حسن: عدت ثانوية عامة مرتين.. وابن عمتي كان وزير الإعلام

سوزان حسن، رئيس التليفزيون
سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري السابق

قالت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري السابق، إن بداية تدريبها و عملها بماسبيرو كانت مع الإعلامية الراحلة أماني ناشد، موضحة أنها قامت بإعادة ثانوية عامة مرتين لتصبح طبيبة و لكن مجموعها لم يساعدها على ذلك فقامت بدخول كلية التجارة و تخرجت منها.

وأوضحت سوزان حسن، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن وزير الإعلام كان ابن عمتها بذلك الوقت و رفض دخولها التليفزيون، معقبة: "قال لوالدي إزاي سوزي تروح التليفزيون"، و لكن بعد ذلك شاء القدر و ذهبت للتليفزيون من خلال القوى العاملة لتعمل بالشئون المالية و الإدارية.

كنت شبه سهير الإتربي

ونوهت، إلى أن الإعلامية نجوى عزام نصحتها بالتقديم في التليفزيون للعمل كمذيعة، قائلة: "كنت شبه سهير الإتربي في طريقة تقديمها"، خاتمة بنصيحة: "لو حبيت الحاجة اللي بتعملها هتكون ناجح". 
 

سوزان حسن التليفزيون أماني ناشد كلية التجارة وزير الاعلام نجوى عزام سهير الإتربي

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