سوزان حسن تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها.. وشهادتها لسوزان مبارك

كشفت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري السابق، أنها قامت بأخذ أجازة من التليفزيون و سافرت إلى لندن مع زوجها و أبنائها لمدة 5 سنوات، و أثناء هذه الفترة كانت تقوم بمتابعة قناة BBC و تتعلم من تقديم المذيعين.

وأضافت سوزان حسن، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن هناك صلة قرابة تجمعها بزوجها فهو إبن عمتها، و جمعتهم قصة حب طويلة قائمة على التفاهم و المشاركة و المساعدة المتبادلة.

وأوضحت، أن زوجها دائما فخور بها و يدعمها، و يقوموا باتخاذ القرارات سويا، قائلة: "الحياة خطوات و مش لازم البيوت تكون كاملة من جميع النواحي في بداية الزواج".

شهادتها و علاقتها بسوزان مبارك

ولفتت، إلى أنها كانت مذيعة للرئاسة لمدة 18 عام و تقوم بنقل النشاط الرئاسي لسوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية الأسبق، منوهة: "الست دي ممتازة و كانت مهتمة بالقضية و عملت شغل كتير جدا و شالت كتير عن الناس".

وأشارت، إلى أن سامية صادق رئيس التليفزيون الأسبق هي من قامت بترشيحها لشغل منصب مذيعة الرئاسة و حصلت على الموافقة من سوزان مبارك.

