مع اقتراب وصول إعصار ساولا.. قوانجدونج وفوجيان الصينيتان تتخذان الإجراءات لسلامة المواطنين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، واستدعاء قوارب الصيد إلى الموانئ على طول الساحل الجنوبي الشرقي مع هبوب رياح عاتية وعواصف عبر بحر الصين الجنوبي بسبب أجبار إعصار ساولا، الذي يقع على بعد مئات الأميال من الساحل الصيني، المقاطعات على اتخاذ إجراءات الاستجابة للطوارئ .

وأصدرت مقاطعة قوانجدونج تحذيرًا طارئًا مشددًا من الرياح القوية القادمة من مجموعات إعصار ساولا، وحافظت مقاطعة فوجيان على تحذير الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع، داعية جميع سفن الصيد إلى العودة إلى الميناء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ساولا أجبر مدينة شيامن في فوجيان على تعليق بعض خدمات عبارات الركاب.

وتتخذ المقاطعات احتياطات مبكرة مع توجه الإعصار نحو الصين.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الصينية إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مسار ساولا، حيث من المتوقع أن يتفاعل مع إعصار هايكوي آخر، الذي تشكل في شمال غرب المحيط الهادئ يوم الاثنين، لكن هناك خطر من أن يصبح الإعصار الرابع الذي يصل إلى اليابسة في الصين هذا العام.

ومن المتوقع أن يتحرك ساولا، الذي يقع حاليًا على بعد حوالي 520 كيلومترًا شمال شرق العاصمة الفلبينية مانيلا، شمال غربًا بسرعة حوالي 10 كيلومترات في الساعة، مما يزيد من شدته ويقترب تدريجيًا من الساحل من جنوب فوجيان إلى وسط قوانجدونج، وفقًا لقناة CCTV.

ومن المتوقع أيضًا أن يمر عبر جنوب تايوان، وقال مرصد هونج كونج إنه سيدرس إصدار تحذيرات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأصدرت تايوان تحذيرا بحريا في وقت متأخر من يوم الاثنين وألغت بالفعل 23 خدمة عبارات إلى الجزر البحرية. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة اعتبارًا من يوم الأربعاء على طول أقصى جنوب وجنوب شرق تايوان.

وفي 18 يوليو، أصبح إعصار تاليم أول إعصار يصل إلى اليابسة هذا العام، ومؤخرًا تسبب إعصار دوكسوري في أضرار جسيمة عندما ضرب جنوب شرق الصين وأسقط لاحقًا أمطارًا تاريخية على شمال الصين بما في ذلك بكين.