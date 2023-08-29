تتجاوز الـ140 ألف جنيه.. درة بإطلالة رقيقة عبر إنستجرام

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام خلال زيارتها لأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

إطلالة درة

وأطلت درة كعادتها بإطلالة رقيقة فلقد ارتدت توب من اللون الرمادي سعره 4900 جنيه، وتنورة من نفس اللون سعرها 5725 جنيها.

درة

درة

وشنطة أيضا وصل سعرها 144 ألف جنيه.

درة

درة

وخضعت درة مؤخرا لجلسة تصوير ونشرت صورها حيث ظهرت بملابس المنزل وتحمل في يدها كوب، وحرصت على أن تختار لهذه الإطلالة الظهور بمكياج خفيف وبعض الإكسسوارات القليلة.

يذكر أن درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، سيد رجب، ناهد السباعي، خالد زكي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي ومن إخراج ياسر سامي.

درة

درة

درة