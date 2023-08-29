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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تدمر بطارية آيفون.. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا.. وأرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بعد تجميدها لآلاف الوظائف.. IBM تشارك في تمويل شركة للذكاء الاصطناعي بـ 235 مليون دولار


بعد إثارتها للجدل خلال الفترة الأخيرة بتجميد آلاف الوظائف المختلفة، قامت شركة IBM بمد شركة Hugging Face المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بتمويل ضخم إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى بلغت قيمته 235 مليون دولار أمريكي.


بسعر رخيص ومواصفات فائقة.. تعرف على أحدث هاتف من Nokia نوكيا


تتميز العلامة التجارية Nokia “نوكيا” بشهرة عالمية جبارة وسمعة طيبة نظرا لثقة المستخدمين في الهواتف التي تقدمها والتي تجمع بين المواصفات القوية التي تجعلها تتحمل لسنوات طويلة من الاستخدام بالإضافة إلى السعر المناسب التي يتوافق مع شراح كثيرة من المستخدمين.

 

الأكثر تميزا من سامسونج في السوق.. هاتف بسعر 5 آلاف جنيه ومواصفات جبارة


يعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أكثر هواتف الشركة مبيعا حيث يتميز الهاتف بسعره الرخيص إضافة إلى إمكاناته المميزة والتي تشمل أداء قوي وبطارية كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة، حيث يعتبر واحدا من أفضل الخيارات لدى الشباب ومحدودي الدخل.

 

تدمر بطارية آيفون .. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا


تتسبب الأخطاء الشائعة عند شحن بطاريات الهواتف في مشكلات كبيرة للمستخدمين ولهواتفهم الذكية، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشكلة خطيرة للغاية، لذلك يشكل الالتزام بالنصائح التي تقدمها الشركات والخبراء لحماية الهواتف أمرا ضروريا.

 

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق


يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر الذي تواجهه صناعة الهواتف، ويعد اختيار هاتف ذكي بسعر رخيص مع مواصفات جيدة لمحدودي الدخل عملية صعبة بعض الشيء.

 

 

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