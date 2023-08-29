كان يعاد طحنها.. ضبط 8 أطنان دقيق مدعم داخل مطحن بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 7 اطنان و 950 كيلو دقيق بلدي مدعم داخل مطحن مواني بقرية الزاوية قبل إعادة طحنها وبيعها على إنها دقيق فاخر في السوق السوداء.



وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه وردت معلومات للمديرية عن قيام أحد الأشخاص بقرية الزاوية يقوم بتجميع الدقيق المدعم ويقوم بإعادة طحنه وبيعه في السوق السوداء على أنه دقيق فاخر.



على الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين و العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين و أمجد الفونس و أحمد عبدالهادي و محمد حسانين و محمد بكر مفتشي الرقابة التموينية.

استهدفت الحملة مطحن مواني بقرية الزاوية وأسفرت عن ضبط 7.950 طن دقيق منها 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم و 124 شيكارة دقيق معاد طحنه ونخله وتعبئته في شكائر بأسماء وعلامات تجارية وهمية زنه الشيكارة 50 كجم.



كما تم ضبط ميزان طبلية و ماكينة خياطة و بكر خيط وكمية من الشكائر الفارغة لعلامات مختلفة لزوم إعادة التعبئة وكمية من شكائر الدقيق المدعم الفارغة التي تم تفريغها واعادة طحنها، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.