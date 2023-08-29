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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

7 أطعمة لا يجب عليك طهيها في المقلاة الهوائية.. دراسة توضح

7 أطعمة لا يجب عليك
7 أطعمة لا يجب عليك طهيها في المقلاة الهوائية، دراسة توضح!

تعتبر المقالي الهوائية مثالية لطهي العديد من الأطعمة بما في ذلك رقائق البطاطس وصدور الدجاج، فهي خيار صحي للغاية لأنه يستخدم الهواء الساخن بدلًا من الزيت الساخن في طهي مجموعة كبيرة من الأطعمة. 

ورغم مناسبتها للكثير من الأطعمة، إلا أن هناك 7 أطعمة أخرى لا يجب طهيها في المقلاة الهوائية على الإطلاق وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية وهي:

الفشار

ينصح باستخدام الميكروويف في طهي الفشار بدلًا من المقلاة الهوائية لأنها لا تصل إلى درجة حرارة عالية كافية لتفجير حبات الفشار مثلما يفعل الميكروويف.

المكرونة والصلصة

لا يمكن استخدام المقلاة الهوائية في طهي المكرونة النيئة لأنها تحتاج إلى التسوية في ماء مغلي. كما أنه برغم أن طهي صلصة المكرونة في المقلاة الهوائية أمر جائز فنيًا، إلا أن الأمر سيصبح فوضويًا للغاية. 

وفي هذا الشأن، يمكنك فقط استخدام المقلاة الهوائية في تسخين المكرونة والصلصة بعد طهيهم بالفعل، لكن أيضًا سيكون الميكروويف الوسيلة الأسهل والأسرع والأفضل في ذلك الأمر.

التوست

يمكنك طهي التوست أو الخبز المحمص في المقلاة الهوائية، ولكنك في الحقيقة ستشعر بخيبة أمل كبيرة عندما تجد النتائج مخالفة عند إعداده في محمصة الخبز أو تحت الشواية. 

المقلاة الهوائية يمكن أن تجفف الخبز للغاية، كما يمكن أن تعلق الفتات في قاع السلة، كما ستحتاج أيضًا لتقليبه من حين لآخر!

الأرز

المقلاة الهوائية ليست مناسبة نهائيًا لتسوية الأرز لأنه يتطلب الماء، والمقلاة الهوائية لا تستخدم التبخير والغليان من أجل التسوية، بل أنها تستخدم فقط الهواء الساخن.

الخضراوات الطازجة

لا يمكنك طهي الخضروات الطازجة مثل أوراق الخس والسبانج واللفت في المقلاة الهوائية لأنها خفيفة الوزن لدرجة تجعلها لا تتحمل الهواء الساخن وستنتشر حول المقلاة بشكل فوضوي للغاية.

الجبن الطازج

رغم أن منتجات الجبن المجمدة مثل أصابع الموزاريلا وقطع الجبن المقلية جيدة للطهي في المقلاة الهوائية، إلا أنه من الأفضل تجنب وضع أي جبن طازج ما عدا الجبن الحلوم في هذا الجهاز.

الدجاج الكامل

إذا لم تمتلك مقلاة هوائية ضخمة، فلا يتعين عليك وضع دجاجة كاملة بها. وذلك لأن المقلاة الهوائية تحتاج إلى مساحة كافية لتوزيع الهواء الساخن بها، وستستحوذ الدجاجة الكاملة على مساحة كبيرة في المقلاة وهو ما يعني عدم قدرة دوران الهواء الساخن. 

حينها، ستكون النتيجة هي احتراق الدجاجة من الخارج مع عدم تسويتها من الداخل.

المقلاة الهوائية الفشار المكرونة التوست الأرز الخضروات الطازجة الجبن الطازج الدجاج الكامل رقائق البطاطس

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