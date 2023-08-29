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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تستضيف مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات عن قارة أفريقيا.. فبراير المقبل

جولة وفد مجلس المطارات
جولة وفد مجلس المطارات الدولي في مطار القاهرة

استقبلت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، علي التونسي، سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، وذلك في إطار التجهيز لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا، تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والذي من المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وتهدف تلك الزيارة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام إلى مناقشة الرؤى والاقتراحات لتنظيم المؤتمرالذي يعد أكبر حدث بمجال الطيران المدني في قارة أفريقيا.

بدأت الزيارة بجولة في مطار القاهرة للتعرف على الإمكانيات المتاحة في المطار وأحدث التطورات والتوسعات التي تمت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأسواق الحرة ومتحف مطار القاهرة وقاعات المحاضرات بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة أيضا الأماكن المستضيفة للأنشطة على هامش المؤتمر، وكذلك زيارة لمطار سفنكس.

وأشاد علي التونسي بالتطورات التي تمت في مطار القاهرة الذي يعد أحد أهم المطارات على مستوى قارة أفريقيا. 

وأكد أن اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر، يأتي لما تتمتع به من تاريخ ثري وتطور سريع في البنية التحتية، ما يجعلها نموذجاً يجمع بين العراقة والحداثة، ما سيضفي طابعاً مميزًا على الاجتماعات، بالإضافة إلى دور مصر الريادي والتاريخي في إنشاء وتطوير منظومة المطارات والنقل الجوي الأفريقية، والذي انعكس هذا العام في تصدر المطارات المصرية لعدد الركاب على مستوى قارة أفريقيا. 

ووجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوفير جميع الإمكانيات حتى يظهر المؤتمر بالشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها. 

وقال إن وزارة الطيران تولي مثل تلك الأحداث أهمية كبرى، خاصة أنها تناقش سبل تعزيز نمو المطارات من خلال تنظيم العائدات من خارج مجال الطيران وتعدد مصادر الإيرادات وتطوير البنية التحتية للمطارات الأفريقية وتدريب العنصر البشري المؤهل للتعامل مع الركاب وفرص جذب الاستثمارات في هذا القطاع.

 

المجلس الدولي للمطارات محمد سعيد محروس

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