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رئيس التحرير
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بحد أدنى 13 ألف جنيه.. شروط الحصول على منحة الزواج |استعلم الآن

منحة الزواج
منحة الزواج

يبحث كثيرون عن منحة الزواج التي يمنحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمتزوجين حديثًا وفقًا لعدد من الشروط التي نص عليها القانون وضوابط محددة يمنح في إطارها المستفيديون من تلك المنحة التي تصرف لمرة واحدة فقط للمتزوجين الذين نص عليهم القانون.

منحة الزواج تأتي في إطار العديد من المنح التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمستحقين للدعم، في إطار حرص المشرع على تحسين الظروف المالية للمواطنين من جميع الفئات، لذلك وضع القانون مجموعة من المنح، أبرزها منحة الزواج.

المعاش ومنحة الزواج

تصرف منحة الزواج للابنة في حال زواجها، إذا كانت تتقاضى معاشًا، لأنه وفقًا للقانون فالمعاش ينقطع حال زواج الابنة المستحقة للمعاش، لكن في نفس الوقت تصرف لها منحة زواج، وذلك تعويضًا لها عن قطع المعاش.

ويستفيد بالدعم المالي المقبلات على الزواج، حيث يحصلن على منحة فور قطع معاشهن المستحق عن الأب، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الفئات المستحقة لمعاش الوالد المتوفي هي الابنة، بشرط ألا تتزوج، فإذا تزوجت، يتم حينها وقف المعاش نهائيا.

المسفيدات من منحة الزواج

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المستفيدات من منحة الزواج 2023، حيث نص على أنها تصرف في حالة قطع المعاش لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المعاشات الجديد، وتصف للبنت أو الأخت الي تم قطع معاشها للزواج.

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ولا تصرف منحة الزواج للابن رغم أنه أحد المستحقين لمعاش الأب المتوفي، إلا أنه يحصل على هذا المعاش لمدة محددة، سواء 21 عامًا، أو 26 عاما إذا كان في مرحلة التعليم سواء بكالريوس أو ماجستير.

قيمة وكيفية حساب منحة الزواج

قيمة منحة الزواج 2023، حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أنها تساوي المعاش المستحق عن سمدة سنة كاملة، أي معاش 12 شهرًا.

ووفقًا لنص القانون، تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، كما تساوي المعاش المستحق الذي كان يتم تقاضيه عن مدة سنة كاملة.

ويصل الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1105 جنيهات، فإذا كانت تلك القيمة أقل معاش تحصل عليه الابنة، فتكون بذلك منحة الزواج نحو 13260 جنيها، وتكون تلك القيمة قابلة للزيادة مع زيادة المعاش المستحق، ويمكن حساب قيمة منحة الزواج، من خلال ضرب قيمة المعاش × 12 ليظهر قيمة المعاش.

اجراءات الحصول على منحة الزواج

يمكن الحصول على منحة الزواج، من خلال اتباع الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك عبر موقعها الرسمي، حيث تتيح الهيئة نموضجًا للتسجيل من أجل الحصول على المنحة للمستفيدين، ويمكن التسجيل للحصول على المنحة من هنا

وللحصول على منحة الزواح 2023، يمكن التوجه إلي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

مستندات الحصول على منحة الزواج

يمكن الحصول على منحة الزواج، من خلال تقديم المستندات التالي:

  • صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
  • طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

شروط الحصول على منحة الزواج 2023

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ولائحته التنفيذية شروط استحقاق منحة الزواج، والتي جاءت كالتالي:

  • تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
  • لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
  • تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
  • أن يكون مستحق في المعاش.
  • أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
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