عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل يكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية معاصى فى مستر إكس.. خاص

رحاب الجمل
رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن كيفية تحضيرها لشخصية معاصى التى قدمتها فى فيلم "مستر اكس" مع أحمد فهمى والذى يعرض حاليا فى السينما.

وقالت رحاب الجمل لصدى البلد: "لم أفكر فى أى شيئ، وقررت أن استفيد من خبرة أحمد فهمى ونجوم الكوميديا المشاركين فى العمل، وعقدت عدة جلسات عمل مع المخرج الموهوب أحمد عبد الوهاب وأحمد فهمى، وكانت هناك أيضا بعض الاقتراحات من جانبى والتى كانت تلقى اعجاب أحمد فهمى والمخرج، وكنا ننفذها سويا ونقيس رد فعلها على باقى فريق العمل.

رحاب الجمل وفيلم بلوموندو

وتشارك حاليا رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو" والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى ينتصر على الجميع ومحمد رمضان نمبر 4

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

كريم عبد العزيز يعلق على تحقيق 3 من أفلامه أعلى الإيرادات فى السينما المصرية

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلوموندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلوموندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم  الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".

الفنانة رحاب الجمل احمد فهمي رحاب الجمل فيلم مستر إكس مستر اكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

موضوعات متعلقة

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

في ذكراه.. ناجى العلى وقصة اتهام عاطف الطيب بالخيانة وسحب جنسية نور الشريف

عيد ميلاده|| اعترافات باسل خياط الخطيرة وسر انفصاله عن هند صبرى.. تعرف عليها

فى ذكرى ميلاده.. اعترافات زوجة مايكل جاكسون وقصة تحديه للموت

كريم عبد العزيز يعلق على تحقيق 3 من أفلامه أعلى الإيرادات فى السينما المصرية

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

بعد إحالته للتحقيق بالموسيقيين.. تصرف جديد من عمر كمال تجاه أغنية أنت معلمة

الحجار وغالية بن علي وفرقة هوس وويجز.. تعرف على أسعار حفلات الموسيقى

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

مصرع 3 مواطنين.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على مصنع ألبان بدونيستك

الدبابات تركت لتصدأ.. الكشف عن خدعة الغرب لـ أوكرانيا

زيارة تاريخية.. بوتين يسافر إلى الصين في أكتوبر المقبل

وزارة العمل: انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في 2023

شكر الرئيس السيسي على استضافة السودانيين.. تصريحات البرهان خلال زيارته إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

السبب صادم.. كيميائي يضع مادة سامة تحت منزله جاره في أمريكا

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

فيديو

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ