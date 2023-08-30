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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلال أيام| كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب.. والبداية بـ 4 زلازل

زلزال
زلزال

بسبب الاصطفاف بين الأرض والكواكب.. أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الرعب من جديد عقب توقعه لنشاط زلزالي ضخم يصل قوته إلي 8 درجات علي مقياس ريختر.

واسند العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، سبب الهزة الأرضية العنيفة لاصطفاف الأرض مع كلًا من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

زلزال بقوة 8 ريختر

وقال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكدًا أنه كان أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي.

وتوقع هوغربيتس، نشاطًا زلزاليًا ضخمًا وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

زلزال يضرب الصين اليوم

وأفاد مركز الزلازل الصيني بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وقع الزلزال في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

وكتب المركز في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo"، أنه تم تسجيل وقوع هزة أرضية في الساعة 16:08 من اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في مقاطعة باتشو في منطقة كاشجر.

بقوة 7.1 درجة.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة سبع درجات في إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشار المركز إلى أن الزلزال وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك مما دفع السكان إلى الهروب من المباني.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض، وقدرت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة قونية التركية

أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أمس الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية قونية.

وقال وزير الداخلية التركي على يارل كايا على منصة “أكس” المعروفة سابقاً بـ “تويتر” ، إن جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية والمؤسسات ذات الصلة بدراسات المسح الميداني قالت إن الزلزال الذي وقع الساعة 07.58 في منطقة قونية كولو بقوة 4.8 درجة. 

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب بنما

أعلن معهد آي جي سي لعلوم الأرض الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب بنما المدينة الواقعة في أمريكا الوسطى في تقرير أولي في وقت متأخر من يوم الاثنين.

 وقال المعهد إن زلزال حدث على بعد نحو 61 كيلومترا من جزيرة إل بورفينير في البحر الكاريبي، وشعر بالاهتزاز لفترة وجيزة في العاصمة بنما سيتي.

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