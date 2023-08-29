مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية يلتقي مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون المراسم

التقى اليوم السفير مهند العكلوك- مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون المراسم في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة لقاء تعارفياً.

وبحث السفيران سبل التعاون والتنسيق بين كلّ من إدارة المراسم في الخارجية المصرية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين في كل الأمور التي تخص عمل المندوبية من ناحية الإجراءات البروتوكولية.



حضر اللقاء من مندوبية فلسطين كلّ من المستشار أول تامر الطيب والمستشار جمانة الغول، ومن مراسم الخارجية المصرية وزير مفوض شريف ندى والمستشار أحمد أبو المجد.