عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توافد أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" على العرض الخاص |صور

صدى البلد

توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم منهم علا غانم، وداليا البحيري، وتيام مصطفى قمر، والمخرج علي إدريس.

 

وكان قد روج الفنان مصطفى قمر لـ فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

وكتب مصطفى قمر: "العرض الخاص لـ فيلم اولاد حريم كريم 30/8، الساعة 9 مساءً في جرين بلازا مول مصر بالقاهرة، وحفل الساعة 9 مساء يوم 29/8 بالإسكندرية متتأخروش".

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده.

 

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.

 

وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

 

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

الفنان مصطفى قمر المخرج علي ادريس تيام مصطفى تيام مصطفى قمر اولاد حريم كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

بشرى تكشف أسباب حماسها لإنتاج فيلم أولاد حريم كريم

بشرى أول الحاضرين للعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

4521 متقدمًا للمشاركة في الورش الفنية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أخبار الفن|وسط البلد يجسّد أحلام الشباب.. وكلاسيكيات السيمفوني في المحكى.. وتفاصيل حفل أمير عيد

لقاء سويدان: جائزة الجمهور في القاهرة للدراما تعطيه مصداقية

هبة عبد الغني: مهرجان القاهرة للدراما ولد كبيرا

هاني شاكر ونادية مصطفى يلتقيان بجمهور القلعة فى المحكى اليوم

"القومية للفنون" تجذب أنظار جمهور "صيف الإنتاج الثقافى"

ترشيحاتنا

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ