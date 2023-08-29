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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نسرين البغدادي : الأم الأكثر دراية بأبنائها وتمتلك أحقية الوصاية بعد وفاة الاب..فيديو

نسرين البغدادي
نسرين البغدادي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي ، مقرر لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي ب الحوار الوطني ، إن قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الاب تم طرحها من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل " تحت الوصاية " ، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم .

وتابعت الدكتورة نسرين البغدادي ، خلال لقائها لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الاب كان قبل ٧٠ عاما ، وفي الفترة التي كانت فيها اغلب الامهات غير متعلمات ، خوفا من ان تتعرض للنصب والاحتيال .

وتابعت "البغدادي "، أن أكثر شخص قادر على متابعة الابناء ، وادراك احوالهم هي الام ، ولا يجوز أن تنتظر الام موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الابناء لحالة طارئة .

وأكملت ، أن مناقشة القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون .

الحوار الوطني توك شو برنامج الحياة اليوم لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مسلسل تحت الوصاية

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