نسرين البغدادي : الأم الأكثر دراية بأبنائها وتمتلك أحقية الوصاية بعد وفاة الاب..فيديو

قالت الدكتورة نسرين البغدادي ، مقرر لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي ب الحوار الوطني ، إن قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الاب تم طرحها من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل " تحت الوصاية " ، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم .

وتابعت الدكتورة نسرين البغدادي ، خلال لقائها لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الاب كان قبل ٧٠ عاما ، وفي الفترة التي كانت فيها اغلب الامهات غير متعلمات ، خوفا من ان تتعرض للنصب والاحتيال .

وتابعت "البغدادي "، أن أكثر شخص قادر على متابعة الابناء ، وادراك احوالهم هي الام ، ولا يجوز أن تنتظر الام موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الابناء لحالة طارئة .

وأكملت ، أن مناقشة القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون .