يعتبر سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل أحد الأعطال الشائعة التي تحصل في مختلف السيارات، وفي الغالب يكون سبب صفير الفرامل عند الضغط على الدواسة من عن القطع التالية:

أسباب سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل

أسباب سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل