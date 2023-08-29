برلماني يوضح أهمية الإفراجات الجمركية في القضاء على محتكري السلع

كشف خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فوائد الإفراجات الجمركية عن البضائع توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع وتقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.

أولوية فى الإفراج الجمركي

وأكد “بدوى” فى تصريحات خاصة له، أهمية أن يكون هناك أولوية فى الإفراج يكي تتضمن الأولوية السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم فى دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإفراجات الجمركية عن السلع تستهدف استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الأزمات العالمية الراهنة والشعارات الرنانة فى النصب على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين.

وأشاد "بدوي" بميكنة المنظومة الجمركية حيث تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.