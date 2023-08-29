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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف علامات نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12

يعد نقص فيتامين ب 12 من المشكلات الصحية التي تجعل الإنسان يعاني من مضاعفات عديدة أبرزها كثرة النسيان وضعف الذاكرة وتنميل والضعف العام في الجسم.
نقدم لكم فيما يلي أهم علامات نقص فيتامين ب 12 في الجسم وذلك وفقا لما جاء في موقع nhs

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أعراض نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك
يؤدي فيتامين ب 12 والفولات عدة وظائف مهمة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

 

التعب الشديد
نقص الطاقة
دبابيس وإبر
لسان مؤلم وأحمر
قرحة الفم
ضعف العضلات
مشاكل في رؤيتك
المشاكل النفسية، والتي يمكن أن تتراوح من الاكتئاب الخفيف أو القلق إلى الارتباك والخرف
مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم
يمكن أن تحدث بعض هذه المشاكل أيضًا إذا كان لديك نقص في فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك ولكنك لا تعاني من فقر الدم.

متى ترى الطبيب العام
قم بزيارة الطبيب العام إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك.

غالبًا ما يمكن تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم.

من المهم تشخيص وعلاج فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك في أسرع وقت ممكن.

وذلك لأنه على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل الناجمة عن الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج.

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