رسالة قاسية من الشيخ محمد حشاد لصاحب واقعة تلاوة القرآن على العود

‏قال الشيخ محمد حشاد نقيب نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إن الشخص صاحب واقعة تلاوة القرآن الكريم على ألحان العود شخص قد جمع النقيضين يقوم بجمع قراء القرآن الكريم وهو يقوم بعزف العود.

‏وتابع محمد حشاد ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هذا الأمر غريب لأن جلسات قراءة القرآن تحضر فيها الملائكة، وهذا الشخص ليس لديه أي فكرة عن القرآن الكريم ولا عن التجويد ولا عن جلالة القرآن وهيبته.

‏وأضاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكوا عنه الصحابة أنه عندما كان ينزل عليه القرآن من سيدنا جبريل كان بعدها يتصبب عرقا من الوقار.