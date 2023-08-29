ماكرون يجهز لزيارة مرتقبة إلى العراق

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبحثان هاتفيًا الإعداد لزيارة ماكرون إلى بغداد قريبًا.

وقد بحثا الطرفان خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين فضلا عن تطوير العلاقات على الصعد الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

كما قدم السوداني تعازيه للرئيس الفرنسي لسقوط جندي فرنسي كان يشارك في عملية عراقية استهدفت ما يسمى تنظيم داعش.

وشهد الاتصال التباحث في تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي والزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى بغداد قريبًا.