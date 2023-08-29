رسالة قوية من إعلامية للفنان أحمد سعد بعد طلاقه من علياء بسيوني

لازم تراجع نفسك|

وجهت الإعلامية أنجي أنور رسالة لـ الفنان أحمد سعد بعد طلاقه من مصممة الأزياء علياء البسيوني ولكن ليست هذه المرة الأولى لتطليق أحمد سعد قائلة "بطالب أحمد سعد يراجع نفسه عشان نفسه وعشان عياله".

النهاية الموحدة لأحمد سعد

واستنكرت أنور من النهاية الموحدة لكل زيجاته و إفشائهم لكل التفاصيل الزوجية والحياتية له، مؤكدة أن سعد صوت مصري قوي وله جمهوره ولكن حياته الشخصية تمتلئ بالغرابة وعلامات الاستفهام الكثيرة والتساؤلات قائلة: "حرام البهدلة دي لبنات الناس ولبناته وله".



فهذه ليست المشكلة الأولى لسعد، متمنية أن يراجع نفسه في قرار انفصاله المفاجئ لعلياء البسيوني قائلة " أتمني ميدمرش حياته بقراراته".