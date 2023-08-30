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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مصر.. فعل صادم من حقوقيين في تونس لحماية السلاحف

سلاحف بحرية
سلاحف بحرية

في مدينة المهدية لاحظ المواطنون مسارات في الرمال يصنعها حقوقيون في تونس لحماية السلاحف البحرية من الانقراض. 
 

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سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة بـ3 محافظات

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مبادرة بالعريش لإطلاق السلاحف البحرية حفاظا عليها من الانقراض وعودتها لبيئتها الطبيعية

وبحسب وسائل إعلام محلية، يعمل الخبراء والمتطوعون الذين ينتمون إلى جمعية «أزرقنا الكبير» على مساعدة السلاحف في التفقيس ووضع حواجز حول أعشاشها لمساعدة الصغار على العودة إلى البحر بأمان.

وتعدّ جزيرتا قوريا الكبرى والصغرى الواقعتان على مسافة نحو 18 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية المنستير في شرق تونس من أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس المعروفة باسم «كاريتا كاريتا» قبل اكتشاف مواقع جديدة مثل شاطئ الغضابنة في ولاية المهدية شرق البلاد.

ويقول الخبراء إن السلاحف البحرية تواجه مخاطر مثل الغزو العمراني وتلوث الشواطئ والصيد العرضي وتغير المناخ.

ويكثف خبراء البيئة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة جهودهم لنشر الوعي بأهمية السلاحف البحرية وضرورة حمايتها لدورها في المحافظة على التوازنات البيئية البحرية.

 

السلاحف الانقراض المهدية تونس الرمال

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