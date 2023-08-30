صاحب النادي.. وكيل كولر يكشف مدى سعادته في الأهلي

كشف دينو لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، كواليس تجديد عقده مع المارد الأحمر، ليستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل كولر، في تصريحات تليفزيونية: “هناك احترام كبير بيني وبين كولر، وتعرفت عليه في ألمانيا وكنت أجلب له اللاعبين، ومن هنا بدأت الصداقة بيننا منذ 25 عامًا، هذا هو التعامل الأول لي في إفريقيا ولكن لدي معرفة كبيرة بالمنطقة العربية”.

وأضاف: “أنا مسؤول عن مدربين كبار في الدوري الألماني، ولكن كولر شخصية عظيمة ومحترف ويعمل في النادي الأهلي كأنه صاحب النادي، وهو سعيد جداً في مصر، قلت لكولر أنني لم أراه بهذه السعادة التي أراها الآن”.

علاقة كولر بالخطيب

واختتم: “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واثق من كولر بشكل كبير، ويدعه يعمل بشكل حر، وهذا هو الأساس في العمل، على عكس رؤساء أخرين يتدخلون في عمل المدربين، والثقة هي الأهم والأساس للنجاح، ولم يكن هناك أي خلافات بينهم”.