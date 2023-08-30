للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مشروبًا طبيعيًا للتخسيس وسد الشهية "مشروب الخيار بالنعناع".

وأضاف خبير التغذية، أن من مميزات هذا المشروب أنه سهل التحضير ويساعد علي الشبع وسد الشهية ويساعد علي علاج الإمساك وإخراج الفضلات من الجسم ، و طرد الاملاح الزائدة من الجسم ومدر للبول وتخفيض ضغط الدم المرتفع أيضا ،كما انه محسن طبيعي للبشرة فالخيار والليمون يشدان البشرة ويُعطيان نضارة وإشراقة جميلة ولا يظهر على البشرة إرهاق الريچيم .

المقادير :

2 خيار

كوب ماء

عصير ليمونه

وريقات نعناع طازجة حسب الرغبة

الطريقة :

يقطع الخيار وتضاف كل المكونات وتضرب فى الخلاط وتشرب و لا تصفي .. تشرب قبل الغداء والعشاء .

