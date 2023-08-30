أمستردام وبرلين وباريس.. عزيز مرقة يستعد لجولة غنائية في أوروبا

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة لجولة حفلات في أوروبا في عدة بلدان مختلفة، حيث إنه سوف يقدم ثلاث حفلات وتأتي مواعيدها كالآتي:-

الحفلة الأولى لـ عزيز مرقة ستكون في أمستردام وذلك في يوم 28 أكتوبر المقبل، وتكون الحفلة الثانية في برلين في يوم 29 أكتوبر المقبل، أما الحفلة الثالثة ستكون في باريس في يوم 31 أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر يستعد الفنان عزيز مرقة لإحياء حفل موسيقي بمحكى القلعة في اليوم الثامن من فعاليات الحفل، وفى نفس اليوم تحيي نسمة عبد العزيز حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء وذلك يوم الجمعة في الأول من سبتمبر المقبل وذلك بإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عزيز مرقة هي أغنية بعنوان "مجنناني" التي تم تصوير كليب في إحدى المدن الساحلية وفي أجواء صيفية مليئة بالطاقة الإيجابية، وحققت نجاحا كبيرا عبر قناته يوتيوب".