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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سعاد حسني وشادية.. تعرف على نجمات أفلام نجيب محفوظ فى ذكرى رحيله

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الأديب والروائي العالمى نجيب محفوظ الذي وهب نفسه للكتابة الأدبية، فأعطته مكانة مرموقة وسيرة عالمية خالدة والذى رحل عن عالمنا في 30 أغسطس عام 2006، عن عمر ناهز 95 عامًا، وارفق رحيله شعور بمرارة كبيرة في الوطن العربي، لخسارة ثقل أدبي لايضاهيه أحد من قبله أو بعده.
 

والمثيرة للإعجاب  تنوع إنتاج نجيب محفوظ الأدبي ما بين الرواية والمجموعات القصصية، بالإضافة إلى مساهمته في كتابة بعض النصوص المباشرة إلى السينما خلال فترة الخمسينات والستينات، وكانت ولا تزال أعمال نجيب محفوظ الأدبية مَحط أنظار صُنّاع السينما والدراما، وعلى مدار العقود الخمسة الأخيرة تم نقل أغلب رواياته إلى الشاشة الكبيرة وتم الاستعانة ببعض النجمات لأدوارالبطولة نستعرض أبرزهم فى السطور التالية..


شادية

قامت ببطولة فيلم "اللص والكلاب" عام 1962، وهو من إخراج كمال الشيخ. كما قامت ببطولة فيلم "زقاق المدق" عام 1963 للمخرج حسنالإمام، وفيلم "الطريق" عام 1964 للمخرج حسام الدين مصطفى، وفيلم "ميرامار" عام 1969 للمخرج كمال الشيخ.

سعاد حسني

قامت ببطولة فيلم "الطريق" عام 1964، وفيلم "القاهرة 30" عام 1966 للمخرج صلاح أبو سيف، وفيلم "الكرنك" عام 1975 للمخرج علي بدرخان.

ميرفت أمين

شاركت في بطولة ثلاثة أفلام من أعمال نجيب محفوظ، وهي "ثرثرة فوق النيل" عام 1971 للمخرج حسين كمال، وفيلم "السكرية" عام1973 للمخرج حسن الإمام، وفيلم "الحب تحت المطر" عام 1975 للمخرج حسين كمال.

مها صبري

قامت بتجسيد دور فيلم "بين القصرين" عام 1962 للمخرج حسن الإمام، وفيلم "السكرية".

نادية لطفي

قامت ببطولة فيلم "قصر الشوق" عام 1966 للمخرج حسن الإمام، وفيلم "السمان والخريف" عام 1967 للمخرج حسام الدين مصطفى.

سهير رمزي

شاركت في بطولة فيلمين وهما "ثرثرة فوق النيل" و"عصر الحب" عام 1986.

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