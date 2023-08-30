يديعوت: الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تصادق يوم الأحد المقبل على تغيير تعريف واقع المستوطنات المحاذية للحدود مع غزة ولبنان.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا الإجراء سيشمل إلغاء عشرات المستوطنات من تعريفها على أنها مستوطنات محاذية للسياج، والتي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ستعرف المستوطنات المحاذية للسياج التي تبعد مسافة تصل إلى كيلو متر واحد فقط، على أنها "محاذية للسياج".

وتابعت: "أي مستوطنة تبعد مسافة 2 كيلو متر فأكثر، لن يتم تعريفها بذلك، ولن تحصل على مزايا حكومية لتشجيع الاستيطان فيها".

من جهتهم، هاجم قادة المستوطنات ومن بينها سديروت على جبهة غزة، وكريات شمونة على جبهة لبنان، الحكومة الإسرائيلية واتهموها بالتخلي عنهم وعن أمن المستوطنين فيها.