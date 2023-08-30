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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل من 50%.. تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتنسيق الثانوية العامة 2023.. بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن كليات ومعاهد تقبل من 50% داخل تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023| بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بهذه الكليات.. تعرف عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وتستعد الجامعات الحكومية والمعاهد بمختلف المحافظات، لاستقبال الطلاب المرشحين للكليات من المرحلتين الأولى والثانية 2023، وفقا للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أنهت كل التجهيزات لاستقبال الطلاب لتقديم أوراق ترشحهم للكليات.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث الطلاب عن كليات ومعاهد تقبل من 50% وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المختلفة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 وترقب انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.

أكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك كليات ومعاهد تقبل من 50% تضمن فرص العمل بعد التخرج وتتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحتاج المجتمعات إليها، تتمثل في تخصصات الزراعات الحديثة وطرق الري، والزراعات الصحراوية في الجامعات الأهلية، بجانب برامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأتمتة الصناعية، سيكون لها دور في الحصول على فرص عمل في المستقبل، وضمان الحصول على مكان متميز في الأسواق الناشئة.

كليات تضمن فرص العمل بعد التخرج

كليات ومعاهد تضمن فرص العمل بعد التخرج.. وبالنسبة للقطاع الأدبي، تجد أن السوق في أشد الحاجة حاليا، إلى خريجي أقسام وبرامج التجارة الإلكترونية والبورصة وإدارة الأعمال والحاصلين برامج اللغات والترجمة وتكنولوجيا التعليم والفنون والتصميم والإعلام الرقمي، وغيرها من البرامج التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وبرامج الذكاء الاصطناعي.

معاهد تضمن فرص العمل بعد التخرج

كليات ومعاهد تضمن فرص العمل بعد التخرج.. وبالنسبة لقطاع المعاهد، تجد المعاهد الفنية للتمريض والفنية الصحية، والمعاهد المصرفية واستثمار رأس المال، والمعاهد التي تتعامل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كليات ومعاهد تقبل من 50%

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 50% لطلاب الشعبة الأدبية:

-كلية تربية تعليم ابتدائي العريش.

-كلية تربية طفولة العريش.

-كلية تربية طفولة أسوان.

-كلية تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة.

-كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

-كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

-كلية تربية رياضية بنات السويس.

-كلية تربية رياضية بنات العريش.

-كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

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