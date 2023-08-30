مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية يكشف معنى الرموز الموجودة على الـ50 قرشا

قال الدكتوء أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إن العملة الورقية يكون لها وجهين، وجه عليه أثر إسلامي، والوجه الأخر عليه أثار من الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن عملة ال"50 قرش" التي يوجد عليها رموز عليها صورة الجامع الأزهر من الأمام، ولكن من الخلف عليها صورة للملك رمسيس الثاني وهو مازال شابا، وعليها إسمه موجود أسفل العملة.

وتابع أن معني الجملة الموجودة أيضا على العملة، هي “قوية عدالة رع المختار من رع”، والذى يتم إطلاق عليه لقب ملكي، لافتا إلى أن صورة هذا التمثال موجود فى متحف فى إيطاليا وليس فى مصر.