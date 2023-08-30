الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرى وبلدات الضفة الغربية.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، واعتقلت شقيقين.

وتسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى حارة الشهيد جبريل اللدعة في المخيم تبعتها تعزيزات عسكرية كبيرة اقتحمت المخيم عبر المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وحاصرت منزل لعائلة اللدعة وعاثت فيه خرابا قبل اعتقالها الشقيقين عدي وقصي اللدعة، ونقلتهما الى أحد مراكز الاعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابا من مدينة طولكرم.