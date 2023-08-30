رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة، ضرورة تكثيف الكليات أعمالها، لانتهاء من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، والانتهاء من كل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمباني والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات، قبل بدء الدراسة في 30 سبتمبر المقبل، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

ووجه رئيس الجامعة- فى إطار حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين- بضرورة الانتهاء من توزيع الكارنيهات الخاصة بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة، والخاصة بتطبيق منظومة التأمين الطبي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، والتى تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها حيث تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين بها، وتشكيل لجنة لدراسة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووافق المجلس على ضم عضويات من الداخل والخارج، بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة ويسترن أونتاريو بكندا فى مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا فى مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنين) وجامعة اليرموك بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق، ومذكرة التعاون العلمي والاكاديمى المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة المستقبل بالعراق.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من علاء محمد نصير وهو عبارة عن 4 أجهزة تنفس صناعي بقيمة مليون وثمانمائة ألف جنيه لقسم الطب الحرج، والتبرع المقدم من مؤسسة محمد رجب للتنمية الاجتماعية وهو عبارة عن منظار قولون بقيمة مليون وثمانية وأربعون ألف جنيه، والتبرع المقدم من شركة الغرابالى وهو عبارة عن جهاز موجات فوق صوتية بمشتملاته بقيمة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه لحجرة الموجات فوق الصوتية بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسى الجامعى.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة تدريس، 14 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 18 مدرسا، ومنح 78 درجة دكتوراه، و208 درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.