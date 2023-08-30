ارتفاع قادم لـ أسعار الوقود في إسرائيل | تفاصيل

من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والمحروقات في "إسرائيل"، يوم الجمعة القادم وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وسيبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.96 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل لتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويأتي الارتفاع بأسعار الوقود من انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار، والارتفاع في أسعار النفط بالعالم، وقرار وزارة المالية الإسرائيلية عدم إبقاء التخفيض في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، بسبب العجز المالي.

وسيجري تحديد أسعار الوقود نهائيا من قبل وزارة الطاقة، خلال اليوم الأربعاء.

ومما يذكر أن أسعار الوقود لم تتغير تقريبا، منذ شهر مارس 2023، بفعل تخفيض الضريبة على الوقود، والتى تكلف خزينة الدولة مئات ملايين الشواكل شهريا.