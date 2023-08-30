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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

النائب فايز أبو حرب يشيد بالقوافل الدينية وبرامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء

النائب فايز أبو
النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ

أشاد النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء بإعلان وزارة الأوقاف إرسال قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أسبوعيًّا لشمال سيناء وذلك ضمن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية بالتنمية الشاملة بالمحافظة وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها.

ووجه " أبو حرب " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على نجاحه الكبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات بصفة عامة وداخل محافظة شمال سيناء بصفة خاصة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قيام وزارة الأوقاف بتوزيع 50 طنًّا من السلع الغذائية وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما أشاد النائب فايز أبو حرب بالنجاحات الكبيرة التى حققتها وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة فى الحفاظ على مال الوقف وتنمية الموارد الذاتية للوزارة واستغلالها أفضل استغلال لصالح القضايا والملفات الإجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأئمة والدعاة والواعظات ، مؤكداً أن وزارة الأوقاف تعددت أدوارها الدينية والدعوية والثقافية والتنويرية والفكرية وأصبحت بمثابة المدافع والمقاتل القوى فى مواجهة جميع الافكار الارهابية والتكفيرية والمتطرفة.

وقال النائب فايز أبو حرب إن الدكتور محمد مختار جمعة يستحق كل التقدير والاحترام ومعه كل قيادات الوزارة والأئمة والدعاة والواعظات بعد النجاحات الكبيرة التى حققوها فى تطهير كل المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية من رجس قوى الشر والظلام والارهاب الذين لجأوا الى استخدام وسائل السوشيال ميديا فى نشر أفكارهم الارهابية ولكن جيش وزارة الأوقاف الالكترونى نجح فى افشال جميع محاولاتهم لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فى بث افكارهم التكفيرية والمتطرفة.

وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي برامج الحماية الاجتماعية دار الإفتاء المصرية شمال سيناء

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