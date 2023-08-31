ازاي تخفي شبكة الـ WiFi عشان محدش يسرقها

هناك عدة طرق لإخفاء شبكة الـ WiFi ومنع الآخرين من سرقتها.

إليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا:

• إخفاء اسم الشبكة (SSID): هذا هو أبسط طريقة لإخفاء شبكة ال WiFi. يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات راوتر WiFi الخاص بك. بمجرد إخفاء اسم الشبكة، لن يتمكن الأشخاص من رؤية شبكة ال WiFi في قائمة الشبكات المتاحة.

• استخدام كلمة مرور قوية: حتى إذا لم تكن شبكة WiFi مخفية، فإن استخدام كلمة مرور قوية سيجعل من الصعب على المتسللين اختراقها. يجب أن تكون كلمة المرور قوية ومعقدة بحيث يصعب تخمينها.

• استخدام بروتوكول WPA2 أو WPA3: بروتوكول WPA2 هو بروتوكول أمان أكثر أمانًا من بروتوكول WPA. يوفر WPA2 حماية أفضل من اختراق المتسللين.

• تحديث برنامج تشغيل الراوتر: من المهم تحديث برنامج تشغيل الراوتر الخاص بك بانتظام. يمكن أن تتضمن تحديثات برنامج التشغيل إصلاحات أمنية يمكن أن تساعد في حماية شبكة ال WiFi من الهجمات.

خطوات إخفاء شبكة WiFi من خلال إعدادات راوتر WiFi:

• افتح متصفح الويب وادخل عنوان IP الخاص بـ راوتر WiFi الخاص بك.

• أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لإدارة الراوتر.

• ابحث عن خيار "خيارات الشبكة" أو "إعدادات اللاسلكي".

• ابحث عن خيار "إخفاء SSID".

• قم بتبديل الخيار إلى "تشغيل".

بمجرد القيام بذلك، ستصبح شبكة WiFi الخاصة بك مخفية.