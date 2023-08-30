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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع يسهم في دعم وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع

نادر الخبيري عضو
نادر الخبيري عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو البرلمان، إن مواصلة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع؛ سيعمل على خفض الأسعار في الأسواق بالنسبة للسلع الغذائية أو المستلزمات الطبية بصفة خاصة، واحتياجات المواطن المصري بصفة عامة، إضافة إلى أنه يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع، وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، ضرورة أن يكون الإفراج عن السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، أولوية خاصة؛ مما يسهم في دعم وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإفراج الجمركي سيضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها وتخفيف الأعباء عن المستوردين مما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتوفيرها في كافة الأسواق المحلية بأسعار مناسبة للجميع مما يقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.

وطالب النائب نادر الخبيري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين وكيفية التعامل مع جشع التجار والإبلاغ عن المستغلين للأزمات العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية؛ من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع، وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

ونوه النائب نادر الخبيري، بأن الإفراج عن كافة البضائع الموجودة بالموانئ، يحقق التوازن في الأسعار الداخلية، فتنخفض الأسعار، وتعود إلىطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل.

الإفراج الجمركي السلع والبضائع الحكومة عجلة الإنتاج

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