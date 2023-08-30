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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يواجه فاركو في ثاني وديات معسكر برج العرب

صدى البلد

يخوض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، ثاني تجاربه الودية في معسكر الإعداد ببرج العرب، أمام نظيره، فاركو، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج المباريات الودية المقرر من قبل بابافاسيليو المدير الفني.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد المكس بالإسكندرية، في الثامنة مساء.

ويختتم فريق البنك الأهلي، معسكره المغلق، بودية الاتحاد السكندري، غدا الخميس؛ استعدادا للموسم الجديد.

ومن جهة أخرى، أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر، المقرر إنطلاقه في الفترة من 4  إلى 12 منه، ويتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، 
حيث ضمت القائمة لاعبا البنك الأهلي “محمد أبو جبل، وأسامة فيصل”.

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