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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آلاف الإندونيسيين يحتشدون لاستقبال علماء الأزهر والاحتفاء بهم.. تفاصيل

استقبال علماء الأزهر
استقبال علماء الأزهر من قبل آلاف الإندونيسيين

كشف الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تفاصيل استقبال علماء الأزهر من قبل آلاف الإندونيسيين.

وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن حفاوة الاستقبال تعبر عن مدى تأثير الدولة المصرية ومؤسساتها في عدد كبير من الدول ونفوس أبنائها، موضحا أن  القوى الناعمة المصرية تلعب دورا مهما جدا في التأثير الفكري والثقافي والمعرفي ونشر المحبة للهوية المصرية بصورتها العامة.

وتابع مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “قبل هذه الاحتفالية المنتشرة صورها، جلسنا في موكب يمر فيه الطلاب، من الظهر إلى بعد المغرب، والفريق الذي يمر في هذا الموكب لا يمر مرة  ثانية، مما يعبر عن كثرة العدد”.

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